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Gyártás megszűnt

SalonShineHajszárító

HP4885

57 °C-os Thermoprotect

Professzionális hajszárítás, miközben óvja hajszálait – a SalonShine hajszárítóval. A ThermoProtect gondoskodik a kíméletes 57 °C-os állandó hőmérsékletről hajszárítás közben.

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Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

SalonShine

57 °C-os Thermoprotect

  • 1200 W

  • Fésű diffúzor

  • Hideglevegő fokozat

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

6 rugalmas sebesség- és hőmérséklet-beállítás a teljes vezérlés érdekében

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 