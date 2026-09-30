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Gyártás megszűnt
HP4885
57 °C-os Thermoprotect
Professzionális hajszárítás, miközben óvja hajszálait – a SalonShine hajszárítóval. A ThermoProtect gondoskodik a kíméletes 57 °C-os állandó hőmérsékletről hajszárítás közben.
1200 W
Fésű diffúzor
Hideglevegő fokozat
Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a tökéletes frizura érdekében. A hat különböző beállítás teljes kontrollt biztosít a precíz és egyénre szabott formázáshoz.
A hajszárító fúvócsöve a nyíláson keresztül a kívánt területre irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső igazítások elvégzésére.
Értékelések
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)