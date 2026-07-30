2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HR0722/00
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
Finom és gyors eredmény
Lehetővé teszi, hogy 1 kg húst kevesebb mint 2 perc alatt ledaráljon*
Finom (5 mm) és durva (8 mm) darálótárcsák a hozzávalók tökéletes állagának eléréséhez, bármit is készítsen.
A megfelelő konzisztenciájú és formájú házi kolbászok készítéséhez.
Értékelések
1 kg marhahússal tesztelve, a konyhai robotgép maximális sebessége mellett