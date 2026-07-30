Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat

Készítsen házi darált húst a 7000 Series konyhai robotgéphez való húsdaráló tartozékkal. A rozsdamentes acél pengékkel és a konyhai robotgép nagy teljesítményű motorjával garantált a finom és gyors eredmény. Daráljon 1 kg húst kevesebb, mint 2 perc alatt.*