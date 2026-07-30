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Összes sorozat

  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
  • Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat

7000 Series konyhai robotgépHúsdaráló

HR0722/00

Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat
Készítsen házi darált húst a 7000 Series konyhai robotgéphez való húsdaráló tartozékkal. A rozsdamentes acél pengékkel és a konyhai robotgép nagy teljesítményű motorjával garantált a finom és gyors eredmény. Daráljon 1 kg húst kevesebb, mint 2 perc alatt.*
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
Series 7000

Series 7000
Konyhai robotgép

HR7962/01

Series 7000

Series 7000
Konyhai robotgép tartozékokkal

HR7962/21

a rozsdamentes acél pengéknek és az 1000 W-os motornak köszönhetően

Készítsen ízletes kolbászokat, kebabokat vagy fasírtgolyókat

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • Finom és gyors eredmény

Nagy teljesítményű motor

Nagy teljesítményű motor

Lehetővé teszi, hogy 1 kg húst kevesebb mint 2 perc alatt ledaráljon*

Tartós, rozsdamentes acél pengék

Tartós, rozsdamentes acél pengék

Finom (5 mm) és durva (8 mm) darálótárcsák a hozzávalók tökéletes állagának eléréséhez, bármit is készítsen.

Kolbásztöltők házi kolbász készítéséhez

Kolbásztöltők házi kolbász készítéséhez

A megfelelő konzisztenciájú és formájú házi kolbászok készítéséhez.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 1 kg marhahússal tesztelve, a konyhai robotgép maximális sebessége mellett