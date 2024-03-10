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rúdmixer

HR1350

rúdmixer

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips

  • PDF fájl, 2 MB
  • 10 March 2024

Az erőteljes, 250 wattos motorral rendelkező Philips rúdmixerrel egyszerűen készíthet tökéletes leveseket, püréket és turmixitalokat.

  • PDF fájl
  • 10 July 2024

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