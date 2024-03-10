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Ételkészítés
Összes sorozat
rúdmixer
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1351/70
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User Manual Philips
Az erőteljes, 250 wattos motorral és aprítóval rendelkező Philips rúdmixerrel egyszerűen készíthet tökéletes leveseket, püréket és turmixitalokat.
Mind (4)
A kemény hozzávalók károsíthatják a Philips kézi mixert?
Apríthatok jégkockát a Philips kézi mixerrel?
Apríthatok jégkockát a Philips aprítóval?
A Philips rúdmixer tisztítása
A Philips kézi mixeren nem a megfelelő módon turmixol
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