TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

rúdmixer

Gyártás megszűnt

Támogatás

rúdmixer

HR1357

rúdmixer

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 11 March 2024

A Philips rúdmixer tökéletesen egyenletes eredményt nyújt a 300 wattos teljesítménynek és a kettős hatású pengének köszönhetően levesek, pürék és turmixok otthoni elkészítése során. Pontosan úgy, ahogy Ön szereti.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

Gyakran ismétlődő kérdések

Hibaelhárítás

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben