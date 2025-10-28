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Ételkészítés
Összes sorozat
Mixer
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1568/03
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Az állvánnyal és tállal felszerelt Philips mixerrel finom süteményeket és kenyeret készíthet otthonában. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség, a huzalhabverők és dagasztóhorgok egyszerű és szórakoztató keverést tesznek lehetővé.
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