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Mixer

Gyártás megszűnt

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Mixer

HR1568/03

Mixer

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Útmutatók és dokumentumok

Az állvánnyal és tállal felszerelt Philips mixerrel finom süteményeket és kenyeret készíthet otthonában. A nagy teljesítményű, 300 wattos motor, az 5 sebesség, a huzalhabverők és dagasztóhorgok egyszerű és szórakoztató keverést tesznek lehetővé.

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  • 28 October 2025

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