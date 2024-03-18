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Ételkészítés
Összes sorozat
Daily Collection Rúdmixer
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1605/00
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1605/00 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
Mind (5)
A kemény hozzávalók károsíthatják a Philips kézi mixert?
Apríthatok jégkockát a Philips kézi mixerrel?
Keményebb alapanyagokat is tehetek a Philips aprítóba?
Apríthatok jégkockát a Philips aprítóval?
A Philips rúdmixer tisztítása
Daily CollectionAprítóedény
Habverő (1 db)
Fedél aprítóedényhez
A Philips kézi mixeren nem a megfelelő módon turmixol
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