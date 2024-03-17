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Daily Collection Rúdmixer

Gyártás megszűnt

Támogatás

Daily CollectionRúdmixer

HR1621/00

Daily Collection Rúdmixer

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Hand blender HR1621/00 - English (US)

  • PDF fájl, 945.8 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF fájl, 1.9 MB
  • 11 March 2024

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