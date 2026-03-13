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Ételkészítés
Összes sorozat
Viva Collection Gyümölcscentrifuga
Gyártás megszűnt
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HR1837/00
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Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
Viva CollectionBetöltő
Viva CollectionLégyűjtő kifolyócsővel
Viva CollectionGyümölcshúsgyűjtő
Viva CollectionSzűrő a gyümölcscentrifugához
Viva CollectionLégyűjtő edény
Viva CollectionKifolyócső
Viva CollectionTölcsér bogyós gyümölcsökhöz
A Philips gyümölcscentrifuga kellemetlen szagot áraszt
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