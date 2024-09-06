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Turmixgép és gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Turmixgép és gyümölcscentrifuga

HR1841/80

Turmixgép és gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

300 W teljesítményű turmixgép és gyümölcscentrifuga két sebességfokozattal, pulzus és gyorstisztító (Quick Clean) funkcióval, kivehető késsel, darálóval és 1,5 literes turmixkehellyel. A készülékhez 0,7 literes légyűjtő pohár is tartozik.

  • PDF fájl
  • 6 September 2024

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