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Ételkészítés
Összes sorozat
Turmixgép és gyümölcscentrifuga
Gyártás megszűnt
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HR1842
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300 W-os turmixgép és gyümölcscentrifuga két sebességfokozattal, pulzálás és gyorstisztító (Quick Clean) funkcióval, kivehető késsel, gyümölcsszűrővel és 1,5 literes turmixpohárral.
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