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Turmixgép és gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Turmixgép és gyümölcscentrifuga

HR1844

Turmixgép és gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

300 W-os turmixgép és gyümölcscentrifuga két sebességfokozattal, pulzálás és gyorstisztító (Quick Clean) funkcióval, kivehető késsel, 1,5 literes turmixkehellyel, daráló és aprító tartozékokkal.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

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