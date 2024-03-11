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Viva Collection Gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Viva CollectionGyümölcscentrifuga

HR1851/00

Viva Collection Gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Viva Collection Juicer

  • PDF fájl, 2 MB
  • 11 March 2024

A Philips HR1851/00 gyümölcscentrifuga 500 W teljesítményű motorjának és a 2 sebességfokozatnak köszönhetően könnyedén készíthet puha vagy kemény gyümölcsökből, zöldségekből finom, friss levet.

  • PDF fájl
  • 19 August 2025

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