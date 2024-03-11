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Ételkészítés
Összes sorozat
Viva Collection Gyümölcscentrifuga
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR1851/00
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User Manual Philips Viva Collection Juicer
A Philips HR1851/00 gyümölcscentrifuga 500 W teljesítményű motorjának és a 2 sebességfokozatnak köszönhetően könnyedén készíthet puha vagy kemény gyümölcsökből, zöldségekből finom, friss levet.
Viva CollectionGyümölcshúsgyűjtő
Viva termékcsaládGyümölcscentrifuga-fedél
Viva CollectionLégyűjtő tömítőgyűrűvel
Viva CollectionGyümölcscentrifuga-kifolyócső
Viva CollectionGyümölcscentrifuga-fedél
Viva CollectionBetöltőtörzs
Viva CollectionBetöltőfedél
Viva CollectionRögzítőkapocs (csuklópánttal)
Viva CollectionSzűrő a gyümölcscentrifugához
A Philips gyümölcscentrifuga kellemetlen szagot áraszt
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