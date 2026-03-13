Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Ételkészítés
Összes sorozat
Aluminium Collection Turmixgép
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR2094/00
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
User Manual Philips Aluminium Collection Blender
Aluminium CollectionGyümölcscentrifuga-fedél
I. tömítőgyűrű
Mérőpohár
Fedél
KEHELYFEDÉL
Üvegkehely
Turmixpohár Tömítőgyűrű
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben