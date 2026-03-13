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Ételkészítés
Összes sorozat
Avance Collection Turmixgép
Gyártás megszűnt
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HR2096/00
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Consumer Care Book Philips Avance Collection Blender - English (US)
Eco passport Philips Aluminium Collection Blender - English (US)
Mérőpohár
I. tömítőgyűrű
Fedél
KEHELYFEDÉL
Üvegkehely
A Philips turmixgép nem működik
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