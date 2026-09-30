2 literes ovális, karcmentes üvegpohár

A 2 literes pohár minőségi bórszilikát üvegből készült, amely karcálló, és forró alapanyagok feldolgozására is alkalmas. Az egyedülálló ovális alak biztosítja az alapanyagok egyenletes áramlását, így biztosítva a sima eredményt. Az ovális edény könnyen tárolható a hűtőszekrény ajtajában, hogy az elkészült ételek és italok sokáig frissek maradjanak.