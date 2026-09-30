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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HR2181/00
Életre szóló konyhai eszközök
A két pengével rendelkező innovatív turmixoló rendszer segítségével tökéletesen simára turmixolhatja az alapanyagokat. A Philips HR2181/00 turmixgép a tartós konyhai eszközöket kínáló Philips Robust Collection termékcsalád tagja, amellyel a főzés minden nap öröm.
850 W
2 l üvegkehely
kettős pengerendszer
5 sebesség és pulzáló funkció
A 2 literes pohár minőségi bórszilikát üvegből készült, amely karcálló, és forró alapanyagok feldolgozására is alkalmas. Az egyedülálló ovális alak biztosítja az alapanyagok egyenletes áramlását, így biztosítva a sima eredményt. Az ovális edény könnyen tárolható a hűtőszekrény ajtajában, hogy az elkészült ételek és italok sokáig frissek maradjanak.
Az automata gyorsító funkció fokozatosan növeli a sebességet 0-tól 11000 fordulat/percre 15 másodperc alatt. Még a legkeményebb alapanyagok is egy lépésben turmixolhatók.
A Philips turmixgép egyszerűen tisztítható a felületének és a mosogatógépben mosható kehelynek ill. kiegészítőknek köszönhetően.
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