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Összes sorozat

  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Gyártás megszűnt

Robust CollectionTurmixgép

HR2181/00

Életre szóló konyhai eszközök

A két pengével rendelkező innovatív turmixoló rendszer segítségével tökéletesen simára turmixolhatja az alapanyagokat. A Philips HR2181/00 turmixgép a tartós konyhai eszközöket kínáló Philips Robust Collection termékcsalád tagja, amellyel a főzés minden nap öröm.

Összes előny megtekintése

Turmixgép az egyenletes turmixolásért egy lépésben

Életre szóló konyhai eszközök

  • 850 W

  • 2 l üvegkehely

  • kettős pengerendszer

  • 5 sebesség és pulzáló funkció

2 literes ovális, karcmentes üvegpohár

2 literes ovális, karcmentes üvegpohár

A 2 literes pohár minőségi bórszilikát üvegből készült, amely karcálló, és forró alapanyagok feldolgozására is alkalmas. Az egyedülálló ovális alak biztosítja az alapanyagok egyenletes áramlását, így biztosítva a sima eredményt. Az ovális edény könnyen tárolható a hűtőszekrény ajtajában, hogy az elkészült ételek és italok sokáig frissek maradjanak.

Automata gyorsító funkció, 5 sebesség és impulzus funkció

Automata gyorsító funkció, 5 sebesség és impulzus funkció

Az automata gyorsító funkció fokozatosan növeli a sebességet 0-tól 11000 fordulat/percre 15 másodperc alatt. Még a legkeményebb alapanyagok is egy lépésben turmixolhatók.

Egyszerűen tisztítható felületek és mosogatógépben tisztítható edény

A Philips turmixgép egyszerűen tisztítható a felületének és a mosogatógépben mosható kehelynek ill. kiegészítőknek köszönhetően.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.