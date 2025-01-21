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Fagylaltkészítő

Gyártás megszűnt

Támogatás

Fagylaltkészítő

HR2305/80

Fagylaltkészítő

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Családi fagylaltkészítő 1,2 liter lágy vagy 1 liter kemény fagylalt készítéséhez, tartozék színes receptfüzettel.

  • PDF fájl
  • 21 January 2025

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