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Ételkészítés
Összes sorozat
Fagylaltkészítő
Gyártás megszűnt
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HR2305/80
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Családi fagylaltkészítő 1,2 liter lágy vagy 1 liter kemény fagylalt készítéséhez, tartozék színes receptfüzettel.
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