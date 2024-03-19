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Konyhai mérleg

HR2395/00

Konyhai mérleg

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF fájl, 1.1 MB
  • 19 March 2024

Elemes működésű Philips konyhamérleg automatikus kikapcsolással és mértékegység-átváltás funkcióval. 5 kg-os súlyhatárig mér 1 g-os beosztással. Nullázás/tára funkcióval is rendelkezik.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

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