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User Manual Philips Kitchen scale
Elemes működésű Philips konyhamérleg automatikus kikapcsolással és mértékegység-átváltás funkcióval. 5 kg-os súlyhatárig mér 1 g-os beosztással. Nullázás/tára funkcióval is rendelkezik.
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