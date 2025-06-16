2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
ProBlend technológia
600 ml-es Tritan™ Renew ivópohár
Selyemfehér, matt bevonat
Bioalapú műanyag
A ProBlend technológia 3 fő funkciót egyesít, és egyedi kialakításának köszönhetően optimális alapanyag-áramlást biztosít a sima, csomómentes keverés érdekében. A ProBlend motorja optimális, 350 W-os teljesítményt biztosít a keveréshez szükséges áramoltatáshoz és az összes alapanyag egyenletes keringtetéséhez. A ProBlend pengéi egyedi formájúak, hogy maximalizálják az erőt és a vágási teljesítményt. A ProBlend kehely bordái egyedi kialakításúak annak érdekében, hogy a hozzávalókat folyamatosan visszatereljék az áramoltatott keverékbe.
Töltse le a HomeID alkalmazást, és fedezzen fel több száz receptet új turmixgépéhez, köztük italokat, rágcsálnivalókat, desszerteket vagy akár főételeket is. Egészséges döntést hozni még sohasem volt ennyire finom, egyszerű, de ízekben gazdag jegyekkel minden családi kedvenchez. Az egészségesebb csokoládés desszertektől a tápláló főételekig a HomeID olyan recepteket kínál, amelyeket mindenki imádni fog.
Egyszerűen használható: Adja hozzá a hozzávalókat, csavarja el, turmixolja össze és élvezze.
Topánka78
16/06/2025
Magyarország
A termék praktikus és nagyon jól működik
Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.
Kis helyen tárolható, praktikus, nagyon jól működik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Környezettudatos kiadás HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Csokitorta
21/04/2024
Magyarország
Egyszerű és nagyszerű
Nagyon praktikus kis turmixgép. Könnyen tisztítható. Rendszeresen használjuk.
Egyszerűség
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Környezettudatos kiadás HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
Ez az értékelés a következőhöz készült: „Eco Conscious Edition" HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
A készülékház 100%-ban minősített, bioalapú forrásokból származó PP műanyagból készült, a felhasznált anyagok tömege alapján (a BioPP az összes műanyag 64%-át teszi ki).
A számítás ugyanazon készülék bioalapú műanyag és Tritan™ Renew felhasználásával történő gyártásán alapul, szemben a 100%-osan új műanyag (vagy új polipropilén) és Tritan™ felhasználásával való gyártással.
A Tritan™ Renew 50%-ban minősített forrásokból származó , újrahasznosított anyagból készült, a felhasznált anyagok tömege alapján.