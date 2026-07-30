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  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
  • Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is

5000 SeriesRúdmixer

HR2681/00

Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is
Az 50%-kal nagyobb teljesítményű*, Philips 5000 Series rúdmixer kitűnő választás a nagyszerű és egyenletes eredmény eléréséhez. Élvezze a krémes leveseket vagy selymes szószokat, és fedezze fel az ételkészítés új élményét!
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A valaha gyártott legerősebb rúdmixerünk

Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is

  • Turmixgép

1200 wattnyi feltartóztathatatlan erő

1200 wattnyi feltartóztathatatlan erő

Eddigi legerősebb rúdmixerünk a legkeményebb hozzávalókat is összeturmixolja. Bármit szempillantás alatt elkészíthet vele a házi mandulatejtől a fagyasztott gyümölcsös smoothie-ig.

Gyorsabb, alaposabb turmixolás a ProMix technológiával

Gyorsabb, alaposabb turmixolás a ProMix technológiával

A szabadalmaztatott technológia az étel optimális keringetése, a könnyű tisztítás és a felfordulás elkerülése érdekében ötvözi a legerősebb motort, az egyedi kialakítású aprítókést és a fröccsenésvédőt. Gyors és tökéletes eredmény minden alkalommal.

SpeedTouch technológia az egyszerű vezérlésért

SpeedTouch technológia az egyszerű vezérlésért

Az intuitív sebességbeállításnak köszönhetően turmixolás közben is módosíthatja a sebességet. Kezdjen lassan a fröccsenések elkerülése érdekében, majd nyomja egyre erősebben a teljesítmény növeléséhez!

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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