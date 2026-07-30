Pillanatok alatt dolgozhatja fel a legkeményebb összetevőket is

Az 50%-kal nagyobb teljesítményű*, Philips 5000 Series rúdmixer kitűnő választás a nagyszerű és egyenletes eredmény eléréséhez. Élvezze a krémes leveseket vagy selymes szószokat, és fedezze fel az ételkészítés új élményét!