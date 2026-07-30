2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
HR2681/00
Turmixgép
Eddigi legerősebb rúdmixerünk a legkeményebb hozzávalókat is összeturmixolja. Bármit szempillantás alatt elkészíthet vele a házi mandulatejtől a fagyasztott gyümölcsös smoothie-ig.
A szabadalmaztatott technológia az étel optimális keringetése, a könnyű tisztítás és a felfordulás elkerülése érdekében ötvözi a legerősebb motort, az egyedi kialakítású aprítókést és a fröccsenésvédőt. Gyors és tökéletes eredmény minden alkalommal.
Az intuitív sebességbeállításnak köszönhetően turmixolás közben is módosíthatja a sebességet. Kezdjen lassan a fröccsenések elkerülése érdekében, majd nyomja egyre erősebben a teljesítmény növeléséhez!
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