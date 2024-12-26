Mit szólnál, ha a rúdmixered egy vadászrepülőgép masszív, ergonómikus joystickjához hasonlítana, melyen a sebességet átmenetek nélkül a tüzelőgomb nyomásával tudnád szabályozni - és erről még led-visszajelzést is kapnál? Valami hasonló járhatott a Philips fantáziadús és innovatív mérnökeinek az eszében is az 5000 Series HR2682 termékszámú konyhai rúdmixerük megtervezésekor - az ötlet pedig abszolút bejött. Ha pedig már vadászgép, a teljesítményt is csúcsra járatták: a strapabíró (és ez mellett kimondottan dizájnos) rozsdamentes acéltest belsejébe egy 1200W-os motor került, mely persze nem azt jelenti, hogy teljes sebességnél elszáll kezünkből a kisgép, de semmilyen élelmiszer nem fog majd ki rajtunk sem aprításkor, sem turmixoláskor. Mindebben pedig a megerősített, speciális kialakítású forgókés is segítségünkre lesz. A másfél kilónál is könnyebb, mégis professzionális eszköz nagyszerűen bordázott gumírozása meglepően kényelmes és biztonságos fogást biztosít, a LED-kijelző pedig..ha funkcionálisan fontos szerepet nem is tölt be, fehér fényével itt feltűnően jól néz ki. A botmixer tisztítása anyagánál fogva gyors és egyszerű - ugyanígy a szétszedése is: egy gombnyomás, és máris készen vagyunk, hogy apróbb helyeken is tárolni tudjuk konyhai segédünket a következő bevetésig. (A Philips 5000 Series HR2682/00 csomag tartalma a rúdmixeren kívül egy mérőpohár, és egy habverő - de opcionálisan beszerezhetünk pl. aprítótálat is az eszközhöz.)