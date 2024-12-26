2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Turmixgép
Eddigi legerősebb rúdmixerünk a legkeményebb hozzávalókat is összeturmixolja. Bármit szempillantás alatt elkészíthet vele a házi mandulatejtől a fagyasztott gyümölcsös smoothie-ig.
A szabadalmaztatott technológia az étel optimális keringetése, a könnyű tisztítás és a felfordulás elkerülése érdekében ötvözi a legerősebb motort, az egyedi kialakítású aprítókést és a fröccsenésvédőt. Gyors és tökéletes eredmény minden alkalommal.
Szeretné, ha több zöldséget és gyümölcsöt enne a családja? A spirálvágóval mókás megjelenésű, alacsony szénhidráttartalmú, gluténmentes tésztát készíthet, legyen az spagetti, linguine vagy masni!
Ismerje meg a termékértékeléseket
4.9
5-ből
119
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
IBMarcsi
26/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes választás
A rúdmixer egy különösen jó ergonómiávál rendelkező, erős, konyhai segítségem lett.
Előnyök
Stabilan kézbeillik, a kések nagyon élesek a mixerben, az őrlőben. Óvatosan kell mosogatni. Fokozatmentesen állítható a sebessége, és a markolatán ez visszajelzésre is kerül. Könnyű szét és összeszerelni. Eddigi legjobb választásom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HR2683/00 Rúdmixer
elmeboy79_3699
28/10/2024
Magyarország
A promóció része
Konyhai innováció, avagy nem kavarsz majd többé mással
Mit szólnál, ha a rúdmixered egy vadászrepülőgép masszív, ergonómikus joystickjához hasonlítana, melyen a sebességet átmenetek nélkül a tüzelőgomb nyomásával tudnád szabályozni - és erről még led-visszajelzést is kapnál? Valami hasonló járhatott a Philips fantáziadús és innovatív mérnökeinek az eszében is az 5000 Series HR2682 termékszámú konyhai rúdmixerük megtervezésekor - az ötlet pedig abszolút bejött. Ha pedig már vadászgép, a teljesítményt is csúcsra járatták: a strapabíró (és ez mellett kimondottan dizájnos) rozsdamentes acéltest belsejébe egy 1200W-os motor került, mely persze nem azt jelenti, hogy teljes sebességnél elszáll kezünkből a kisgép, de semmilyen élelmiszer nem fog majd ki rajtunk sem aprításkor, sem turmixoláskor. Mindebben pedig a megerősített, speciális kialakítású forgókés is segítségünkre lesz. A másfél kilónál is könnyebb, mégis professzionális eszköz nagyszerűen bordázott gumírozása meglepően kényelmes és biztonságos fogást biztosít, a LED-kijelző pedig..ha funkcionálisan fontos szerepet nem is tölt be, fehér fényével itt feltűnően jól néz ki. A botmixer tisztítása anyagánál fogva gyors és egyszerű - ugyanígy a szétszedése is: egy gombnyomás, és máris készen vagyunk, hogy apróbb helyeken is tárolni tudjuk konyhai segédünket a következő bevetésig. (A Philips 5000 Series HR2682/00 csomag tartalma a rúdmixeren kívül egy mérőpohár, és egy habverő - de opcionálisan beszerezhetünk pl. aprítótálat is az eszközhöz.)
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HR2682/00 Rúdmixer
saranpornp
27/10/2024
Magyarország
A promóció része
A Philips 5000 Series HR2682/00 rúdmixer 50%-kal nagyobb teljesítményével kiváló választás, amely krémes levesek és selymes szószok készítésére ideális.
A Philips 5000 Series HR2682/00 rúdmixer kiváló választás mindazoknak, akik professzionális minőségű eredményt szeretnének elérni otthoni környezetben. Az 50%-kal nagyobb teljesítményű motor egyenletes, gyors és csendes működést biztosít, így könnyedén készíthetünk vele krémes leveseket, selymes szószokat, vagy akár smoothie-kat is. A készülék ergonomikus kialakítása és kényelmes fogása révén hosszabb ideig is fáradtság nélkül használható. Tartós anyagokból készült, ami hosszú élettartamot garantál. A praktikus tisztíthatósága megkönnyíti a mindennapi használatot, és a különféle kiegészítők (például habverő és aprító) segítségével sokoldalúan alkalmazható. Összességében remek választás mindazok számára, akik élvezni szeretnék a gyors és hatékony konyhai munkát, új ízeket és textúrákat fedezve fel.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HR2682/00 Rúdmixer
