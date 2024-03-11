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Támogatás

Húsdaráló

HR2725

Húsdaráló

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Meat mincer HR2725

  • PDF fájl, 4.5 MB
  • 11 March 2024

Segítségével könnyedén megdarálhat akár 1,5 kg húst percenként, készíthet kétféle méretű kolbászt valamint friss tésztát vagy különféle alakú kekszeket.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

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