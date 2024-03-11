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Ételkészítés
Összes sorozat
Húsdaráló
Gyártás megszűnt
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HR2725
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User Manual Philips Meat mincer HR2725
Segítségével könnyedén megdarálhat akár 1,5 kg húst percenként, készíthet kétféle méretű kolbászt valamint friss tésztát vagy különféle alakú kekszeket.
Kés egység
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