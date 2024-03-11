TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Daily Collection Citrusprés

Gyártás megszűnt

Támogatás

Daily CollectionCitrusprés

HR2737/70

Daily Collection Citrusprés

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips

  • PDF fájl, 496.3 kB
  • 11 March 2024

A Philips citruspréssel könnyedén készíthet ízletes gyümölcslevet otthonában. A kompakt kialakításnak köszönhetően egyszerűen tárolható, és az összes alkatrész mosogatógépben mosható, így tisztításával időt takaríthat meg.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben