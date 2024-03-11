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Ételkészítés
Összes sorozat
Daily Collection Citrusprés
Gyártás megszűnt
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HR2737/70
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User Manual Philips
A Philips citruspréssel könnyedén készíthet ízletes gyümölcslevet otthonában. A kompakt kialakításnak köszönhetően egyszerűen tárolható, és az összes alkatrész mosogatógépben mosható, így tisztításával időt takaríthat meg.
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Miért forog a Philips citrusprés mindkét irányban?
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