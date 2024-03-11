Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Ételkészítés
Összes sorozat
Citrusprés
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR2744
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Citrus press
Mind (1)
Miért forog a Philips citrusprés mindkét irányban?
Viva CollectionNyomókúp
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben