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Ételkészítés
Összes sorozat
Gyümölcscentrifuga
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR2826
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A gyümölcscentrifugával könnyedén készíthet friss gyümölcslét. A készülék a kompakt kialakításnak köszönhetően pedig még könnyen is tárolható.
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