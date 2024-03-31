TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

Támogatás

Gyümölcscentrifuga

HR2826

Gyümölcscentrifuga

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

A gyümölcscentrifugával könnyedén készíthet friss gyümölcslét. A készülék a kompakt kialakításnak köszönhetően pedig még könnyen is tárolható.

  • PDF fájl
  • 31 March 2024

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben