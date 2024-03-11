TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Daily Collection Konyhai robotgép

Gyártás megszűnt

Támogatás

Daily CollectionKonyhai robotgép

HR7625/70

Daily Collection Konyhai robotgép

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

User Manual Philips Daily Collection Food processor HR7625/70

  • PDF fájl, 5.1 MB
  • 11 March 2024

Eco passport Philips Daily Collection Food processor - English (US)

  • PDF fájl, 181.1 kB
  • 11 March 2024

Alkatrészek és tartozékok

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben