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Ételkészítés
Összes sorozat
Konyhai robotgép
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR7638/80
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A Philips konyhai robotgép hely- és időkímélő, multifunkciós megoldás minden konyhai feladathoz. Csupán ezzel az egy készülékkel 25 különböző munkát végezhet el a hagyományos módszer töredéke alatt, pl. habverést, keverést és aprítást.
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