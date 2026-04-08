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Konyhai robotgép

Gyártás megszűnt

Támogatás

Konyhai robotgép

HR7638/80

Konyhai robotgép

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A Philips konyhai robotgép hely- és időkímélő, multifunkciós megoldás minden konyhai feladathoz. Csupán ezzel az egy készülékkel 25 különböző munkát végezhet el a hagyományos módszer töredéke alatt, pl. habverést, keverést és aprítást.

  • PDF fájl
  • 8 April 2026

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