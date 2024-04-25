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Ételkészítés
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Avance Collection Konyhagép-tartozék
Gyártás megszűnt
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HR7930/00
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A Philips Avance termékcsaládhoz tartozó konyhagép-tartozék a gondos tervezésének köszönhetően a legjobb teljesítményt nyújtja, ráadásul rendkívül könnyen összerakható, használható és tisztítható.
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