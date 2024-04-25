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Avance Collection Konyhagép-tartozék

Gyártás megszűnt

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Avance CollectionKonyhagép-tartozék

HR7930/00

Avance Collection Konyhagép-tartozék

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

A Philips Avance termékcsaládhoz tartozó konyhagép-tartozék a gondos tervezésének köszönhetően a legjobb teljesítményt nyújtja, ráadásul rendkívül könnyen összerakható, használható és tisztítható.

  • PDF fájl
  • 25 April 2024

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