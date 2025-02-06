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Összes sorozat

  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal
  • Tökéletes sütemények már az első alkalommal

Series 7000Konyhai robotgép tartozékokkal

HR7962/21

5
| (42) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tökéletes sütemények már az első alkalommal
Emelje a sütést a következő szintre, és készítsen tökéletes tésztát mindössze 3 perc alatt*. A kenyértől a süteményeken át a mártásokig, levesekig és más házi készítésű ételekig - a HomeID alkalmazás minden egyes recepten végigkalauzol. Turmixgép- és húsdaráló tartozékkal.
Összes előny megtekintése

Készítsen tökéletes tésztát 3 perc alatt*

Tökéletes sütemények már az első alkalommal

  • Dagasztóhorog, habverő és keverő

  • 5,5 l-es tál

  • Nagy teljesítményű, 1000 W-os motor

  • Turmixgép tartozék mellékelve

  • Daráló tartozék mellékelve

ProKnead technológia a profi sütéshez

ProKnead technológia a profi sütéshez

Egyedülálló technológia, amely a tészta kézzel való dagasztásának mozdulatait utánozza a tökéletes, mindössze 3 perc alatt problémamentesen elért ruganyos tészta érdekében.*

HomeID alkalmazás a lépésekre lebontott útmutatásért

HomeID alkalmazás a lépésekre lebontott útmutatásért

Használja a HomeID alkalmazást a Philips konyhai robotgéppel együtt, így többé nem kell találgatnia, hogy milyen beállításokat használjon. Válasszon ki egy receptet, és az alkalmazás az első lépéstől az utolsóig útbaigazítást ad a garantáltan tökéletes eredményhez.

1,5 l-es üveg turmixgép tartozék

1,5 l-es üveg turmixgép tartozék

Készítsen a süteményei mellé leveseket és szószokat, vagy akár egy tökéletes textúrájú smoothie-t a ProBlend technológiát alkalmazó turmixgépünkkel.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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5.0

5-ből

42

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

szabopetra07_5545

06/02/2025

Magyarország

A promóció része

Nagyon hasznos és hatékony.

A Philips Series 7000 konyhai robotgép egy igazi áldás a konyhában! Először is, a teljesítménye bámulatos. A motorja erős, így gyönyörűen elbánik még a keményebb alapanyagokkal is. Ráadásul annyi tartozék jár hozzá, hogy néha azt sem tudom, mit hova tegyek, de mindenre van megoldás. A legjobban talán az tetszik, hogy mennyire gyorsan lehet vele dolgozni. Rengeteg időt lehet vele megspórolni. Már nem állok órákig a pultnál, mert a robot elvégzi helyettem. A tisztítása is egyszerű, amit imádok. A legtöbb alkatrészt csak bedobom a mosogatógépbe, és kész. Ami talán kicsit hátrány, hogy helyigényes, szóval kisebb konyhákban lehet, hogy kicsit trükkös lenne elhelyezni. De ha van elég helyed, megéri befektetni. Összességében azt mondanám, hogy aki szeret a konyhában sürgölődni, de meg akarja könnyíteni az életét, annak ez a gép egy igazi kincs. Én csak ajánlani tudom, mert tényleg időt és energiát spórol!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép

csengeb3_7876

06/02/2025

Magyarország

A promóció része

Egyszerűen imádom, mindenkinek sok szeretettel ajá

Ez talán az egyik legjobb és legszebb robotgép amit valaha láttam. Letisztult, stabil gép, a design fantasztikus. 3 lapáttal és egy fedővel érkezik: az egyik vajas dolgokhoz, a másik kelttésztához, a harmadik pedig egy habverő. Ledes kijelzője van, amin állítható egy maximum 7,5 perces program is. A teteje könnyen, simán felemelhető. És hogy hogyan teljesít? Tökéletes az eredmény. Időnként az oldalára feltapadnak a dolgok, de kelttésztánál a legnagyobb fokozaton is nagyon stabilan dolgozik, nem mozog a teteje, várhatóan nem fogja leégetni a motort. A fedő design-ja sokkal jobb, mint amit eddig láttam: a nyílás megfelelően nagy, és "áramvonalas".

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép

kszonjaaaa_9972

22/01/2025

Magyarország

A promóció része

Szuper!

Nagyon jó kis gép:). Nagyon könnyen használható, soha nem volt vele gond. A kialakítás jól átgondolt, nagyon jól néz ki. Nem tart olyan sokáig, hogy jó legyen a tészta vagy bármi, amit beleteszel.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép

Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A teszteléshez 300 g finomlisztet, 14 g szoba-hőmérsékletű vajat, 5 g instant élesztőt és 160 ml 37 °C-os vizet használtunk, és 3-as fokozaton 3 percig járattuk a konyhagépet.

  2. 1 kg marhahússal tesztelve, a konyhai robotgép maximális sebessége mellett