A Philips Series 7000 konyhai robotgép egy igazi áldás a konyhában! Először is, a teljesítménye bámulatos. A motorja erős, így gyönyörűen elbánik még a keményebb alapanyagokkal is. Ráadásul annyi tartozék jár hozzá, hogy néha azt sem tudom, mit hova tegyek, de mindenre van megoldás. A legjobban talán az tetszik, hogy mennyire gyorsan lehet vele dolgozni. Rengeteg időt lehet vele megspórolni. Már nem állok órákig a pultnál, mert a robot elvégzi helyettem. A tisztítása is egyszerű, amit imádok. A legtöbb alkatrészt csak bedobom a mosogatógépbe, és kész. Ami talán kicsit hátrány, hogy helyigényes, szóval kisebb konyhákban lehet, hogy kicsit trükkös lenne elhelyezni. De ha van elég helyed, megéri befektetni. Összességében azt mondanám, hogy aki szeret a konyhában sürgölődni, de meg akarja könnyíteni az életét, annak ez a gép egy igazi kincs. Én csak ajánlani tudom, mert tényleg időt és energiát spórol!