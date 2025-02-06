2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Dagasztóhorog, habverő és keverő
5,5 l-es tál
Nagy teljesítményű, 1000 W-os motor
Turmixgép tartozék mellékelve
Daráló tartozék mellékelve
Egyedülálló technológia, amely a tészta kézzel való dagasztásának mozdulatait utánozza a tökéletes, mindössze 3 perc alatt problémamentesen elért ruganyos tészta érdekében.*
Használja a HomeID alkalmazást a Philips konyhai robotgéppel együtt, így többé nem kell találgatnia, hogy milyen beállításokat használjon. Válasszon ki egy receptet, és az alkalmazás az első lépéstől az utolsóig útbaigazítást ad a garantáltan tökéletes eredményhez.
Készítsen a süteményei mellé leveseket és szószokat, vagy akár egy tökéletes textúrájú smoothie-t a ProBlend technológiát alkalmazó turmixgépünkkel.
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5.0
5-ből
42
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
szabopetra07_5545
06/02/2025
Magyarország
A promóció része
Nagyon hasznos és hatékony.
A Philips Series 7000 konyhai robotgép egy igazi áldás a konyhában! Először is, a teljesítménye bámulatos. A motorja erős, így gyönyörűen elbánik még a keményebb alapanyagokkal is. Ráadásul annyi tartozék jár hozzá, hogy néha azt sem tudom, mit hova tegyek, de mindenre van megoldás. A legjobban talán az tetszik, hogy mennyire gyorsan lehet vele dolgozni. Rengeteg időt lehet vele megspórolni. Már nem állok órákig a pultnál, mert a robot elvégzi helyettem. A tisztítása is egyszerű, amit imádok. A legtöbb alkatrészt csak bedobom a mosogatógépbe, és kész. Ami talán kicsit hátrány, hogy helyigényes, szóval kisebb konyhákban lehet, hogy kicsit trükkös lenne elhelyezni. De ha van elég helyed, megéri befektetni. Összességében azt mondanám, hogy aki szeret a konyhában sürgölődni, de meg akarja könnyíteni az életét, annak ez a gép egy igazi kincs. Én csak ajánlani tudom, mert tényleg időt és energiát spórol!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép
csengeb3_7876
06/02/2025
Magyarország
A promóció része
Egyszerűen imádom, mindenkinek sok szeretettel ajá
Ez talán az egyik legjobb és legszebb robotgép amit valaha láttam. Letisztult, stabil gép, a design fantasztikus. 3 lapáttal és egy fedővel érkezik: az egyik vajas dolgokhoz, a másik kelttésztához, a harmadik pedig egy habverő. Ledes kijelzője van, amin állítható egy maximum 7,5 perces program is. A teteje könnyen, simán felemelhető. És hogy hogyan teljesít? Tökéletes az eredmény. Időnként az oldalára feltapadnak a dolgok, de kelttésztánál a legnagyobb fokozaton is nagyon stabilan dolgozik, nem mozog a teteje, várhatóan nem fogja leégetni a motort. A fedő design-ja sokkal jobb, mint amit eddig láttam: a nyílás megfelelően nagy, és "áramvonalas".
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép
kszonjaaaa_9972
22/01/2025
Magyarország
A promóció része
Szuper!
Nagyon jó kis gép:). Nagyon könnyen használható, soha nem volt vele gond. A kialakítás jól átgondolt, nagyon jól néz ki. Nem tart olyan sokáig, hogy jó legyen a tészta vagy bármi, amit beleteszel.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép
Ez az értékelés a következőhöz készült: Series 7000 HR7962/01 Konyhai robotgép
A teszteléshez 300 g finomlisztet, 14 g szoba-hőmérsékletű vajat, 5 g instant élesztőt és 160 ml 37 °C-os vizet használtunk, és 3-as fokozaton 3 percig járattuk a konyhagépet.
1 kg marhahússal tesztelve, a konyhai robotgép maximális sebessége mellett