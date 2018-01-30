TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Soundbar hangsugárzó

HTL5160B/12

2.8

| (6) Értékelések

Páratlan hangtisztaság 3.1 csatornából

Tegye még kiválóbbá a TV-készülékét a javított hangtisztasággal és a virtuális surround hangzással a még jobb moziélményért. Ezzel a Google Cast szolgáltatásra képes soundbar-ral kiváló minőségű hangot és zavartalan lejátszást tapasztalhat a kedvenc zenealkalmazásaival.

Összes előny megtekintése

Google Cast és Spotify Connect szolgáltatással

Páratlan hangtisztaság 3.1 csatornából

  • 3.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó

  • Google Cast és Spotify Connect

  • Bluetooth és NFC

  • 1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC

2-utas hangsugárzó a legtisztább hangzásért és a dinamikatartományért

2-utas hangsugárzó a legtisztább hangzásért és a dinamikatartományért

2-utas hangsugárzó a legtisztább hangzásért és a kirobbanó dinamikatartományért

Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a Bluetooth-os párosításhoz

Egyérintéses NFC-képes okostelefonok a Bluetooth-os párosításhoz

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológia segítségével. A hangtér bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC-képes okostelefonját vagy táblagépét az adott hangtér NFC hatókörén belül.

Spotify Connect a gondtalan alkalmazás-élményhez

Spotify Connect a gondtalan alkalmazás-élményhez

A Spotify Connect segítségével egyszerűen böngészhet, fedezhet fel és játszhat le zenét a ház minden szobájában, okostelefonját távvezérlőként felhasználva. A közvetlen Spotify-kapcsolattal egyenesen a felhők közül indíthatja a zenét, így okoskészülékén telefonálhat, videózhat, és akár a hatókörből is kiléphet, a zene nem fog megszakadni. Mindez ráadásul az akkumulátort is kíméli, a zenére felhasznált energia minimális. Természetesen a Spotify minden nagyszerű funkcióját megtalálja, az előre elkészített listáktól a nagy felbontásig. Mindent, ami az új számok felfedezéséhez és legélvezetesebb megszólaltatásához szükséges lehet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

2.8

5-ből

6

Értékelések

4

30/01/2018

Slovenija

Slovenija

Super design, odličen zvok.

Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar

04/03/2016

Slovenija

Slovenija

Ta soundbar je odličen!

Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar

06/07/2017

Polska

Polska

Jestem rozczarowany

Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Soundbar

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Soundbar

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A zeneszolgáltatás elérhetősége az adott országtól függ. A részletekért látogassa meg a szóban forgó zeneszolgáltatás weboldalát.

  2. A hangsugárzóhoz Spotify Premium előfizetés szükséges.