2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTL5160B/12
Páratlan hangtisztaság 3.1 csatornából
Tegye még kiválóbbá a TV-készülékét a javított hangtisztasággal és a virtuális surround hangzással a még jobb moziélményért. Ezzel a Google Cast szolgáltatásra képes soundbar-ral kiváló minőségű hangot és zavartalan lejátszást tapasztalhat a kedvenc zenealkalmazásaival.
3.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó
Google Cast és Spotify Connect
Bluetooth és NFC
1 HDMI bemenet és HDMI kimenet, ARC
2-utas hangsugárzó a legtisztább hangzásért és a kirobbanó dinamikatartományért
Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field Communications) technológia segítségével. A hangtér bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC-képes okostelefonját vagy táblagépét az adott hangtér NFC hatókörén belül.
A Spotify Connect segítségével egyszerűen böngészhet, fedezhet fel és játszhat le zenét a ház minden szobájában, okostelefonját távvezérlőként felhasználva. A közvetlen Spotify-kapcsolattal egyenesen a felhők közül indíthatja a zenét, így okoskészülékén telefonálhat, videózhat, és akár a hatókörből is kiléphet, a zene nem fog megszakadni. Mindez ráadásul az akkumulátort is kíméli, a zenére felhasznált energia minimális. Természetesen a Spotify minden nagyszerű funkcióját megtalálja, az előre elkészített listáktól a nagy felbontásig. Mindent, ami az új számok felfedezéséhez és legélvezetesebb megszólaltatásához szükséges lehet.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
2.8
5-ből
6
Értékelések
Aleja84
30/01/2018
Slovenija
Super design, odličen zvok.
Z napravo sem zelo zadovoljna. Enostavna za uporabo in velika izbira storitev.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar
Dacapio
04/03/2016
Slovenija
Ta soundbar je odličen!
Dizajn, čistost zvoka, moč basa, povezljivost....to je samo nekaj njegovih lastnosti, ki so me enostavno navdušile. Vreden vsakega centa. :) Zelo priporočam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Zvočnik Soundbar
LuckyLuke
06/07/2017
Polska
Jestem rozczarowany
Kupiłem ponieważ mam telewizor Philips z systemem Android i liczyłem że urządzenia będą że sobą współpracować. Niestety włączenie telewizora nie zawsze skutkuje włączeniem głośników więc można zapomnieć o nie używaniu drugiego pilota. Co wiecej czasem telwizor nie potrafi rozpoznac głośników i trzeba wszystko wyłączyć i wlaczyc ponownie. Kolejna problem to Subwoofer ktory potrafi się odołączać od głośników. Jedynym sposobem na jego ponowne podłączenie jest wypięcie głośników z zasilania.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Soundbar
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTL5160B Soundbar
A zeneszolgáltatás elérhetősége az adott országtól függ. A részletekért látogassa meg a szóban forgó zeneszolgáltatás weboldalát.
A hangsugárzóhoz Spotify Premium előfizetés szükséges.