TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a távvezérlőről
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

Digitális AV receiver rendszer

HTR3464/12

Bővítse ki és egyszerűsítse az otthoni szórakoztatórendszert

Szeretné DVD-lejátszóját vagy -felvevőjét teljes körű otthoni szórakoztatórendszerré alakítani? Egyszerűen csatlakoztassa készülékeit a stílusos kialakítású digitális vevőkészülékhez, amely mozihatású hang-/képélményt biztosít, valamint élethűen, kiváló minőségben adja vissza a zenét.

Összes előny megtekintése

Bővítse ki és egyszerűsítse az otthoni szórakoztatórendszert

Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz

Speciális D osztályú erősítő a kompakt, erőteljes hangzáshoz

Színkódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz

Színkódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz

A színes csatlakozók egyszerű és felhasználóbarát megoldást nyújtanak a hangfalaknak és mélynyomóknak a házimozi rendszer központi részéhez történő csatlakoztatásához. A csatlakozókat egyszerűen a hátoldalon található, megfelelő színű aljzatba kell bedugni.

Több digitális bemenet az eltérő forrásokból érkező minőségi hangért

Több digitális bemenet az eltérő forrásokból érkező minőségi hangért

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.