Bővítse ki és egyszerűsítse az otthoni szórakoztatórendszert

Szeretné DVD-lejátszóját vagy -felvevőjét teljes körű otthoni szórakoztatórendszerré alakítani? Egyszerűen csatlakoztassa készülékeit a stílusos kialakítású digitális vevőkészülékhez, amely mozihatású hang-/képélményt biztosít, valamint élethűen, kiváló minőségben adja vissza a zenét.