2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTR3464/12
Bővítse ki és egyszerűsítse az otthoni szórakoztatórendszert
Szeretné DVD-lejátszóját vagy -felvevőjét teljes körű otthoni szórakoztatórendszerré alakítani? Egyszerűen csatlakoztassa készülékeit a stílusos kialakítású digitális vevőkészülékhez, amely mozihatású hang-/képélményt biztosít, valamint élethűen, kiváló minőségben adja vissza a zenét.
A színes csatlakozók egyszerű és felhasználóbarát megoldást nyújtanak a hangfalaknak és mélynyomóknak a házimozi rendszer központi részéhez történő csatlakoztatásához. A csatlakozókat egyszerűen a hátoldalon található, megfelelő színű aljzatba kell bedugni.
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