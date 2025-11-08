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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS3538/12
Erőteljes Surround hangzás
Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3538 házimozi-rendszerrel. Erőteljes, 600 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és HDMI-n keresztül közel tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás 1080p-re.
DVD
Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.
3.0
5-ből
2
Értékelések
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Domácí kino 5.1
Használat dátuma 2023-11-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Domácí kino 5.1
Használat dátuma 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1