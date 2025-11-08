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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3538/12

3

| (2) Értékelések

Erőteljes Surround hangzás

Fokozza tovább az otthoni szórakozás élményét a Philips HTS3538 házimozi-rendszerrel. Erőteljes, 600 W-os surround hangzást nyújtó, kiemelt elhelyezésű hangszórók, és HDMI-n keresztül közel tökéletes HD képeket biztosító DVD videó felkonvertálás 1080p-re.

Összes előny megtekintése

Házimozi hangzás

Erőteljes Surround hangzás

  • DVD

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

600 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

Kiemelt elhelyezésű hangszórók az erőteljes surround hangzás érdekében

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Értékelések

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3.0

5-ből

2

Értékelések

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Domácí kino 5.1

Használat dátuma 2023-11-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Domácí kino 5.1

Használat dátuma 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.