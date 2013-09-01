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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS3551/12

4

| (2) Értékelések

Moziszerű surround hangzás

Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel, nagy felbontású HDMI 1080p felkonvertálással és Blu-ray lemez lejátszással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak.

Összes előny megtekintése

Blu-ray technológiával

Moziszerű surround hangzás

  • Blu-ray

Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

Nézze a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készüléken. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.

Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz

Erőteljes hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel a nagyszerű hangzáshoz

A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek a kettős basszustölcsérek segítségével kiváló alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély basszust biztosítanak. A leghalkabb és a legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben fogja hallani.

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

2

Értékelések

5
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.

Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Domácí kino 5.1

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Domácí kino 5.1

07/11/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest trochę niedopracowany.

Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support

  2. Csak a Wi-Fi ready modellek esetében, lásd a termék műszaki adatait.