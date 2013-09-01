2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS3551/12
Moziszerű surround hangzás
Élje át otthonában a lenyűgöző moziélményt! A nagy teljesítményű hangsugárzók dupla basszustölcsérekkel, nagy felbontású HDMI 1080p felkonvertálással és Blu-ray lemez lejátszással átütő otthoni szórakozásélményt nyújtanak.
Blu-ray
Nézze a YouTube videókat és a Picasa fényképeket a TV-készüléken. Élvezze az online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját vagy házimozi-rendszerét az Internetre, Wi-Fi-n keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a YouTube és a Picasa legjavát.
A bassz-reflex rendszerű hangszórórendszerek a kettős basszustölcsérek segítségével kiváló alacsony frekvenciájú hangzást és átütően mély basszust biztosítanak. A leghalkabb és a legerőteljesebb hangokat is kiváló minőségben fogja hallani.
A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.
4.0
5-ből
2
Értékelések
Otakar1
01/09/2013
Česká republika
Dobrý poměr ceny a vybavení výrobku.
Pro domácí použití výborný vrobek který splní požadavky variabilního využití.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Domácí kino 5.1
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Domácí kino 5.1
Greg72
07/11/2013
Polska
Ten produkt jest trochę niedopracowany.
Mam mieszane uczucia przy ocenie tego modelu kina domowego. Z jednej strony zapewnia dobry dźwięk i obraz, odtwarza dużo formatów nagrań. Obudowa jest mała i łatwo ją zmieścić. Ale z drugiej strony ma wady, które teraz zauważam jako dokuczliwe. Długi czas włączania, pilot z nieintuicyjnymi opisami klawiszy. I najważniejszy problem, to zakłócenia dźwięku na początku utworów przy odtwarzaniu niektórych płyt CD. Płyty są nowe, wyjęte z opakowania, na innych odtwarzaczach są odtwarzane poprawnie. A na tym modelu na początku każdej piosenki jest jakby chwila "czkawki". Co najdziwniejsze, efekt ten występuje tylko na niektórych płytach.
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
Ez az értékelés a következőhöz készült: HTS3551 Zestaw kina domowego 5.1
A YouTube és a Picasa eléréséhez frissítésre van szüksége. Ehhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/support
Csak a Wi-Fi ready modellek esetében, lásd a termék műszaki adatait.