2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HTS7500/12
Valódi moziélmény az otthonában
Ez a rendszer nagyfelbontású képeket és surround hangzást nyújt, stílusos formavilágát pedig a minőségi alumínium bevonat teszi teljessé. A hangsugárzók nagy hűségű surround hangzása az otthonába hozza a valódi moziélményt.
Blu-ray lemez lejátszása
A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.
A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.
A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.
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