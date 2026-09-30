Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.