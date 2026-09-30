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Gyártás megszűnt

5.1-es házimozi

HTS7540/12

Valódi moziélmény az otthonában

Ez a rendszer nagyfelbontású képeket és surround hangzást nyújt, stílusos formavilágát pedig a minőségi alumínium bevonat teszi teljessé. A hangsugárzók nagy hűségű surround hangzása az otthonába hozza a valódi moziélményt.

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a Blu-ray lemez lejátszóval

Valódi moziélmény az otthonában

  • Blu-ray lemez lejátszása

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

Dolby TrueHD és DTS-HD a nagy hűségű surround hangzásért

A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential a legjobb hangzást hozza ki Blu-ray lemezeiből. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a hangstúdiókban készült mesterszalagokétól, így Ön pontosan azt hallja, amit az alkotók megálmodtak. A Dolby TrueHD és a DTS-HD Master Audio Essential teljessé teszi a nagyfelbontás által nyújtott élményt.

DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért

DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért

A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban

Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás közben, a felugró menük és egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni szórakoztatórendszerek világában.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.