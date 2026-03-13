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Légtisztító és párásító
Összes sorozat
2000 Series Párásító
Gyártás megszűnt
Támogatás
HU2718/10
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EDC 504 HU2716 HU2718 - English (US)
HU2716_HU2718_IID_EU
Mind (3)
A Philips párásító készülékből nem távozik sem vízpára, sem vízköd
Alaphelyzetbe kell állítanom a Philips légtisztítót vagy párásítót a szűrőcserét, illetve a szűrő tisztítását követően?
A Philips párásító vagy a Combi légtisztító/párásító tárolása
A Philips párásító alacsony vízszintre figyelmeztető jelzése nem működik
A Philips párásító készülék rossz szagot áraszt
A Philips párásítóm nem párásítja a levegőt
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