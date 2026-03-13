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Párásító szűrő
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HU4102/01
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Eco passport Philips Humidification filter - English (US)
A Philips párásító szövetszűrője biztosítja a víz megfelelő hatékonyságú felszívódását és párologtatását