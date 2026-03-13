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Párásító szűrő

Gyártás megszűnt

Támogatás

Párásító szűrő

HU4102/01

Párásító szűrő

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Eco passport Philips Humidification filter - English (US)

  • PDF fájl, 348.9 kB
  • 13 March 2026

A Philips párásító szövetszűrője biztosítja a víz megfelelő hatékonyságú felszívódását és párologtatását

  • PDF fájl
  • 21 May 2026