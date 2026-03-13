2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HU4813/10
Gyártás megszűnt
A Philips párásító alacsony vízszintre figyelmeztető jelzése nem működik
Fehér/sárga foltok vannak a Philips párásító szűrőjén
A Philips párásító készülék rossz szagot áraszt
A Philips párásítóm víztartálya szivárog.
A Philips párásítóm nem párásítja a levegőt
A Philips levegőpárásítóm nem működik
A Philips légtisztítóból rossz vagy kellemetlen szag árad