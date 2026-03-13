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2000 Series Párásító
Gyártás megszűnt
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HU4816/10
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Eco passport Philips Series 2000 Air humidifier - English (US)
EDC 506 Frog HU48XX - English (US)
Mind (2)
A Philips párásító készülékből nem távozik sem vízpára, sem vízköd
A Philips párásító vagy a Combi légtisztító/párásító tárolása
A Philips párásító készülék rossz szagot áraszt
A Philips párásítóm víztartálya szivárog.
A Philips párásítóm nem párásítja a levegőt
A Philips levegőpárásítóm nem működik