HX6052/88
Philips Sonicare HX6052/10 Brush heads
Az alapos tisztítás is lehet gyengéd az érzékeny fogakhoz és ínyhez. Ez a fogkefefej egyedi kialakítású hosszú, vékony, rendkívül puha sörtékkel, amelyekkel minden egyes tisztítómozdulat kíméletes.
A több mint 3000 sűrűn elhelyezett sörtének köszönhetően ez a fogkefefej akár 10-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe – még a nehezen elérhető területeken is.
Tapasztalja meg a milliók által választott tisztaságot. A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és akár 62 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action segíti a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Minden Philips Sonicare fogkefefejet gondosan terveztek és klinikailag teszteltek. Így biztos lehet benne, hogy megfelelnek a legmagasabb minőségi, biztonsági és teljesítményszabványoknak.
Tudta, hogy a fogkefefejek három hónap elteltével kevésbé hatékonyak? A fogorvosok javasolják a kefefej rendszeres cseréjét, ezért a Philips Sonicare fogkefék BrushSync technológiával rendelkeznek, amely nyomon követi, hogy milyen gyakran és milyen erősen mos fogat, valamint emlékezteti a kefefej cseréjére, ha itt az ideje egy újnak.
Ez a fogkefefej kompatibilis az összes Philips Sonicare elektromos fogkefével.** A cseréhez és a tisztításhoz egyetlen pattintással egyszerűen eltávolítható és visszahelyezhető.
Törekszünk a fosszilis tüzelőanyag alapú műanyagok használatának a csökkentésére a termékeinkben. Ezért az ebben a fogkefefejben használt műanyag 70%-a bioalapú.***
Minden kefefejünk papír alapú csomagolásban kerül forgalomba, amely a rendelkezésre álló létesítményekben újrahasznosítható.
