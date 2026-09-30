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Gyártás megszűnt

FidelioLightning csatlakozóval ellátott fejhallgató

M2L/00

Nagy felbontású hang

Az M2L fejhallgató nagy felbontással közvetíti a Fidelio jellegzetes hangját közvetlenül az iOS-eszközre, torzítás vagy áthallás nélkül, ami a Lightning csatlakozónak és a beépített digitális-analóg átalakítónak köszönhető.

Összes előny megtekintése

Nagy felbontású hang

  • 40 mm-es meghajtók, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Luxusminőségű memóriahabos fülpárnák

  • Összehajtható

Optimalizált 40 mm-es neodímium meghajtók a tiszta, valósághű hangzásért

Optimalizált 40 mm-es neodímium meghajtók a tiszta, valósághű hangzásért

Minden egyes meghajtó hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal kiegyensúlyozott, természetes hangzást nyújtanak. 40 mm-es, nagy teljesítményű neodímium mágnest használnak a valóban nagy felbontású, széles dinamikatartományú hangzáshoz, ezáltal a legapróbb részleteket is visszaadják.

Optimalizált Lightning™ csatlakozó iOS-eszközökhöz

Optimalizált Lightning™ csatlakozó iOS-eszközökhöz

A Philips Fidelio M2L egy Lightning™ csatlakozóval van felszerelve, amely tiszta digitális jelet továbbít a fejhallgatónak. A digitális jel megőrzése segít az áthallás által okozott interferencia csökkentésében és fokozza a sztereó szétválasztást.

Beépített digitális-analóg átalakító és erősítő, hogy bárhol nagy felbontású zenét hallgathasson

Beépített digitális-analóg átalakító és erősítő, hogy bárhol nagy felbontású zenét hallgathasson

A Philips Fidelio M2L készülékbe beépített digitális-analóg átalakító (DAC) szabadságot és mobilitást biztosít, így bárhol bármikor nagy felbontású zenét élvezhet. Nem kell tartalék felszerelést vinnie magával, ha úton van.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.