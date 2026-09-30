2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
M2L/00
Nagy felbontású hang
Az M2L fejhallgató nagy felbontással közvetíti a Fidelio jellegzetes hangját közvetlenül az iOS-eszközre, torzítás vagy áthallás nélkül, ami a Lightning csatlakozónak és a beépített digitális-analóg átalakítónak köszönhető.
40 mm-es meghajtók, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Luxusminőségű memóriahabos fülpárnák
Összehajtható
Minden egyes meghajtó hangszórót kézzel válogatnak, hangolnak és tesztelnek a párosítás előtt, ezáltal kiegyensúlyozott, természetes hangzást nyújtanak. 40 mm-es, nagy teljesítményű neodímium mágnest használnak a valóban nagy felbontású, széles dinamikatartományú hangzáshoz, ezáltal a legapróbb részleteket is visszaadják.
A Philips Fidelio M2L egy Lightning™ csatlakozóval van felszerelve, amely tiszta digitális jelet továbbít a fejhallgatónak. A digitális jel megőrzése segít az áthallás által okozott interferencia csökkentésében és fokozza a sztereó szétválasztást.
A Philips Fidelio M2L készülékbe beépített digitális-analóg átalakító (DAC) szabadságot és mobilitást biztosít, így bárhol bármikor nagy felbontású zenét élvezhet. Nem kell tartalék felszerelést vinnie magával, ha úton van.
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