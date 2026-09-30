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Gyártás megszűnt

Mikro Hi-Fi rendszer

MCM177/12

Kiváló hangzás, stílusos kialakítással

A legújabb technológiát és stílust kedvelők számára kifejlesztett rendszer jellemzője a kifinomultság és a minőség. Az USB Direct használatával lejátszhatja MP3 és WMA fájljait hordozható lejátszójáról és USB-tárolóeszközeiről, és távolról vezérelheti a készülékeket.

Összes előny megtekintése

USB Direct lejátszással

Kiváló hangzás, stílusos kialakítással

  • MP3/WMA-CD lejátszás

  • USB Direct

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.