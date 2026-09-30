2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCM177/12
Kiváló hangzás, stílusos kialakítással
A legújabb technológiát és stílust kedvelők számára kifejlesztett rendszer jellemzője a kifinomultság és a minőség. Az USB Direct használatával lejátszhatja MP3 és WMA fájljait hordozható lejátszójáról és USB-tárolóeszközeiről, és távolról vezérelheti a készülékeket.
MP3/WMA-CD lejátszás
USB Direct
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
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