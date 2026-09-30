2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCM395/12
A hangzás bűvöletében
A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára kifejlesztett Philips MCM395 jellemzője a kifinomultság és a minőség. Élvezze az MP3 és WMA zenét USB Direct lejátszást nyújtó hordozható lejátszójáról.
100 W
A hangtömörítési eljárás a hangminőség radikális romlása nélkül teszi lehetővé nagy zenefájlok akár 10-szeres tömörítését is. Az MP3 és WMA két olyan tömörítési formátum, amelyeknek köszönhetően megtapasztalhatja Philips lejátszóján a digitális zene világának előnyeit. Töltsön le hivatalos internetes oldalakról MP3 vagy WMA dalokat, vagy hozza létre saját MP3 vagy WMA zenefájljait az audio CD-k rippelésével (konvertálásával), és gondoskodjon a lejátszóra való átvitelükről.
A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
Értékelések