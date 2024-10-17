2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen használható
Idő- és energiatakarékos
Kevesebb olaj
Betekintőablak
A forrólevegős sütés során akár 90%-kal kevesebb zsiradék felhasználásával készítheti el kedvenc ételeit – miközben megőrzi az étel eredeti ízét.
Sütés, grillezés, pirítás és sok minden más. Állítsa be manuálisan az időt és a hőmérsékletet, vagy használja egyetlen gombnyomással az előre beállított funkciókat a 13 különböző ételkészítési mód – köztük a felmelegítés, kiolvasztás és melegen tartás – használatához.
Süssön magabiztosan. Tartsa szemmel a készülő ételt, így láthatja, amikor az tökéletesen elkészült!
4.5
5-ből
39
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Miilli
17/10/2024
Česká republika
Velká spokojenost s výběrem
Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.
Előnyök
rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Kristyna Z.
08/10/2024
Česká republika
Fritéza Airfryer hodnocení
Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.
Előnyök
Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku
Hátrányok
Nevím
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Jirkaa5
29/09/2024
Česká republika
fritéza
Fritézu jsem si vybral hlavně z důvodu kladných ohlasů z okolí. Tyto se potvrdily. Jídlo ve fritéze připravené je velice chutné, zdravé - bez oleje a hlavně jeho příprava je jednoduchá a rychlá. Mytí fritézy také nezabere moc času.. před opětovným použitím stačí otřít, pokud je více znečištěná, pak se o její mytí postará myčka nádobí. Jako velké plus hodnotím množství jednoduchých receptů - k dokonalému výsledku nemusí být člověk profesionální kuchař. Při rozbalování fritézy jsem postrádal tištěný návod k použití, hlavně před prvním spuštěním fritézy by byl vhodný. Naopak mě mile překvapil design, kvalita zpracování a rozumné rozměry fritézy.
Előnyök
jednoduchost použití i čištění, množství receptů, kvalita jídla, design fritézy
Hátrányok
chybí tištěný návod
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)
A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.
A NutriU (korábbi HomeID) felhasználói körében végzett felmérés, 6000 válaszadó, 2021.
Átlagos százalékértékek Philips Airfryer készülékekkel végzett belső laboratóriumi mérések alapján; egy csirkemell (AF beállítás: 160 °C, nincs előmelegítés) vagy lazacfilé (AF beállítás: 200 °C, nincs előmelegítés) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva.