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  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
  • Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek

2000 Series2000 Series Airfryer, 4,2 l (ezüst)

NA221/00

4.5
| (39) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek
Kívül ropogós, belül szaftos. Az egyedülálló RapidAir technológia időt és energiát takarít meg, miközben megőrzi az étel eredeti ízét. Kísérje figyelemmel a betekintőablakon keresztül, amint kedvenc alapanyagai kevesebb mint 15 perc alatt ízletes ételekké alakulnak.
Összes előny megtekintése

Finom és gyors forrólevegős sütés

Nézze, amint könnyedén elkészülnek az ízletes ételek

  • Egyszerűen használható

  • Idő- és energiatakarékos

  • Kevesebb olaj

  • Betekintőablak

Készítsen egészséges ételeket, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

Készítsen egészséges ételeket, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

A forrólevegős sütés során akár 90%-kal kevesebb zsiradék felhasználásával készítheti el kedvenc ételeit – miközben megőrzi az étel eredeti ízét.

13 elkészítési mód egyetlen gombnyomással

13 elkészítési mód egyetlen gombnyomással

Sütés, grillezés, pirítás és sok minden más. Állítsa be manuálisan az időt és a hőmérsékletet, vagy használja egyetlen gombnyomással az előre beállított funkciókat a 13 különböző ételkészítési mód – köztük a felmelegítés, kiolvasztás és melegen tartás – használatához.

Betekintőablak, amelyen át végigkövetheti az étel készülését

Betekintőablak, amelyen át végigkövetheti az étel készülését

Süssön magabiztosan. Tartsa szemmel a készülő ételt, így láthatja, amikor az tökéletesen elkészült!

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Értékelések

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4.5

5-ből

39

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

2

17/10/2024

Česká republika

Česká republika

Velká spokojenost s výběrem

Dlouho jsme přemýšleli a pročítali recenze, jakou fritézu vybrat a jsem ráda, že jsme nakonec koupili tuto. Velmi rychlá příprava jídel, více méně za polovinu co v klasické troubě a hlavně bez kapky oleje. Zkoušela jsem slaná i sladká jídla a vždy skvělé. Jsem nadšená i z možnosti dát celou nádobu do myčky a nemusím ji mýt ručně. Když nemám nápady co vařit, stačí otevřít aplikaci, která je plná receptů. Žádná brožura, kterou odložíme do skříně. Celkově jsem maximálně spokojená a objednala bych si ji znovu.

Előnyök

rychlá příprava jídel, příprava bez tuku, mytí nádoby v myčce, aplikace HomeID s recepty

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

08/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fritéza Airfryer hodnocení

Za mě je Airfryer skvělým pomocníkem do domácnosti, obzvlášť když člověk nestíhá a chce si připravit rychlé, zdravé jídlo. Vždycky mě překvapí, jak chutná jídla se ve fritéze dají vytvořit a to vlastně bez tuku. Používám ji skoro každý den na sladké i slané pokrmy a do domácnosti kde jsou 2 je to za mě ideál. Ovládání i čištění je jinak taky naprosto snadné a skoro bez práce. Programy jsou tam už přednastavené a většinou to i k danému pokrmu odpovídá. Za sebe můžu jen doporučit.

Előnyök

Rychlá příprava, jednoduché ovládání, rychlé mytí, zdravé jídlo bez tuku

Hátrányok

Nevím

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

29/09/2024

Česká republika

Česká republika

fritéza

Fritézu jsem si vybral hlavně z důvodu kladných ohlasů z okolí. Tyto se potvrdily. Jídlo ve fritéze připravené je velice chutné, zdravé - bez oleje a hlavně jeho příprava je jednoduchá a rychlá. Mytí fritézy také nezabere moc času.. před opětovným použitím stačí otřít, pokud je více znečištěná, pak se o její mytí postará myčka nádobí. Jako velké plus hodnotím množství jednoduchých receptů - k dokonalému výsledku nemusí být člověk profesionální kuchař. Při rozbalování fritézy jsem postrádal tištěný návod k použití, hlavně před prvním spuštěním fritézy by byl vhodný. Naopak mě mile překvapil design, kvalita zpracování a rozumné rozměry fritézy.

Előnyök

jednoduchost použití i čištění, množství receptů, kvalita jídla, design fritézy

Hátrányok

chybí tištěný návod

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series NA231/00 Airfryer 2000 series, objem 6,2 l (stříbrná)

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.

  2. A NutriU (korábbi HomeID) felhasználói körében végzett felmérés, 6000 válaszadó, 2021.

  3. Átlagos százalékértékek Philips Airfryer készülékekkel végzett belső laboratóriumi mérések alapján; egy csirkemell (AF beállítás: 160 °C, nincs előmelegítés) vagy lazacfilé (AF beállítás: 200 °C, nincs előmelegítés) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva.