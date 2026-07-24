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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
45%-kal kevesebb helyet foglal*
2 egymás fölé helyezett kosár, dupla mennyiségű étel
Ropogós és egyenletesen átsült étel a RapidAir technológiának köszönhetően
Készítsen 2 ételt, amelyek egyszerre készülnek el
Az egymás fölé helyezett két kosarú kompakt Airfryer készülékkel egyszerűen készíthet ízletes ételeket, és 45% helyet takaríthat meg a konyhapulton.*
Extra nagy 10 literes, egymásra helyezett két kosarú Airfryer. Családi méretű Airfryer készülékünk akár 1,4 kg hasábburgonyát, 2 kg zöldséget vagy 24 csirkecombot is könnyedén kezel. Egy 1,2 kg-os egész csirkét is ideálisan elkészít mindkét 5 literes kosárban.
A vertikális RapidAir technológiának köszönhetően kívül ropogós, belül pedig omlós ételeket készíthet. A felülről érkező forró levegő az étel körül keringve egyenletes sütést biztosít minden alkalommal.
5.0
5-ből
21
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
24/07/2026
Eesti
Lihtne aga asjalik
Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.
Előnyök
Kompaktne, suured sahtlid
Hátrányok
ventilatsioon külje peal
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-03-10
Pätu123
16/07/2026
Eesti
Kompaktne, aga suur
Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!
Előnyök
kompaktne, mahutab palju
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-05-01
Megan734
25/06/2026
Polska
A promóció része
Gotowanie stało się przyjemniejsze
Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer
Date of Use 2026-06-14
Más Philips Airfryer készülékekkel összehasonlítva
A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva
Belső laboratóriumi mérés NA46x típussal, lazac és csirkemell használatával, egy A osztályú sütővel összehasonlítva. Az eredmények receptenként eltérőek lehetnek.