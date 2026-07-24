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Összes sorozat

  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény

4000 SeriesEmeletes Airfryer

NA462/80

5
| (21) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény
Készítsen egyszerre akár több fogást a két egymásra helyezett kosárnak köszönhetően, miközben helyet takarít meg a konyhapulton. Az ételek kívül ropogósak belül pedig omlósak a vertikális RapidAir technológiának köszönhetően.
Összes előny megtekintése

Mindkét étel egyenletesen átsül és egyszerre készül el

Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb helyigény

  • 45%-kal kevesebb helyet foglal*

  • 2 egymás fölé helyezett kosár, dupla mennyiségű étel

  • Ropogós és egyenletesen átsült étel a RapidAir technológiának köszönhetően

  • Készítsen 2 ételt, amelyek egyszerre készülnek el

Az egymás fölötti elrendezés feleakkora területet foglal el a pulton

Az egymás fölötti elrendezés feleakkora területet foglal el a pulton

Az egymás fölé helyezett két kosarú kompakt Airfryer készülékkel egyszerűen készíthet ízletes ételeket, és 45% helyet takaríthat meg a konyhapulton.*

2 egymás fölé helyezett kosár, dupla kapacitás

2 egymás fölé helyezett kosár, dupla kapacitás

Extra nagy 10 literes, egymásra helyezett két kosarú Airfryer. Családi méretű Airfryer készülékünk akár 1,4 kg hasábburgonyát, 2 kg zöldséget vagy 24 csirkecombot is könnyedén kezel. Egy 1,2 kg-os egész csirkét is ideálisan elkészít mindkét 5 literes kosárban.

Ropogós és egyenletesen átsült, akár 90%-kal kevesebb zsírral**

Ropogós és egyenletesen átsült, akár 90%-kal kevesebb zsírral**

A vertikális RapidAir technológiának köszönhetően kívül ropogós, belül pedig omlós ételeket készíthet. A felülről érkező forró levegő az étel körül keringve egyenletes sütést biztosít minden alkalommal.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

21

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/07/2026

Eesti

Eesti

Lihtne aga asjalik

Kufi asendab kasutuse poolest ideaalselt eelmist laiemat mudelit kuid võtab oluliselt vähem ruumi. Kõik funktsioonid on lihtsalt arusaadavad, mõlemad sahtlid on hea mahutavusega. Vasakule küljele peab siiski ruumi jätma ventilatsiooniks, ei saa päris mööbli sisse integreerida või vastu seina panna vasaku küljega.

Előnyök

Kompaktne, suured sahtlid

Hátrányok

ventilatsioon külje peal

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-03-10

16/07/2026

Eesti

Eesti

Kompaktne, aga suur

Mahub meie köögis täpselt kööginurka, lihtne kasutada, sügavate sahtlitega. Eriti mugav nüüd terve pearoog lisanditega korraga valmis teha. Võtab vähem ruumi, kui eelmine fritüür, aga sahtlitesse mahub rohkem!

Előnyök

kompaktne, mahutab palju

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Airfryer 4000 Stacked Dual Basket NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-05-01

25/06/2026

Polska

Polska

Gotowanie stało się przyjemniejsze

Jestem bardzo zadowolona z tego produktu.Urządzenie jest proste w obsłudze, szybko przygotowuje posiłki i pozwala robić dwa dania jednocześnie. Potrawy wychodzą chrupiące i smaczne, a gotowanie stało się znacznie wygodniejsze. Dużym plusem jest też jego konstrukcja, mimo dużej pojemności jest wysoki, a nie szeroki, dzięki czemu nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Korzystam z niego bardzo często i zdecydowanie polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips Ovi Stacked Dual Basket seria 4000 NA462/80 Airfryer

Date of Use 2026-06-14

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Más Philips Airfryer készülékekkel összehasonlítva

  2. A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva

  3. Belső laboratóriumi mérés NA46x típussal, lazac és csirkemell használatával, egy A osztályú sütővel összehasonlítva. Az eredmények receptenként eltérőek lehetnek.