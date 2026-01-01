Keresőkifejezés

    Süthet, grillezhet... és gőzölhet is!

      Philips Airfryer 5000 Series gőzölés funkcióval és sínnel, 7,2 l

      NA547/07

      Süthet, grillezhet... és gőzölhet is!

      Élvezze a finom ételeket, a puha ázsiai gombócoktól kezdve az aranybarna, ropogós csirkéig és az ínycsiklandó lazacig. Fedezze fel az újfajta állagú ételek világát a gőzölés funkcióval rendelkező Philips Airfryer 5000 Series készülékkel.

      Philips Airfryer 5000 Series gőzölés funkcióval és sínnel, 7,2 l

      Philips Airfryer 5000 Series gőzölés funkcióval és sínnel, 7,2 l
      Philips Airfryer 5000 Series gőzölés funkcióval és sínnel, 7,2 l

      Airfryerek

      Süthet, grillezhet... és gőzölhet is!

      Végezzen gőzölést, forrólevegős sütést vagy próbálja ki mindkettőt egyszerre!

      • Gőztechnológia a több tápanyag érdekében
      • Gőzsütés funkció a ropogós és szaftos tökéletes eredményekért
      • Automatikus SteamClean funkció az egyszerű tisztításért
      • Prémium sín a könnyed csúszáshoz
      • RapidAir Plus technológia a mindig egyenletesen átsült ételekért
      Tökéletes gőzölés a puha, finom ételért

      Tökéletes gőzölés a puha, finom ételért

      Puha gombócok és zöldségek, ízletes halak, amelyek az Airfryer készülék gőzölés funkciójával készülnek. Tökéletes mennyiségű gőzt tölt be anélkül, hogy az étel átázna, és a tápanyagok akár 87% is megőrzi.****

      Kívül ropogós, belül szaftos – a gőzsütés ereje

      Kívül ropogós, belül szaftos – a gőzsütés ereje

      Mindkét elkészítési mód előnyeit élvezheti. Végezzen forrólevegős sütést és gőzölést egyszerre az aranysárga, ropogós külsejű és szaftos, puha belsejű ételekért. Tökéletes a fahéjas csigához, ropogós kenyérhez, zamatos csirkéhez és újszerűen elkészített zöldségekhez. Nincs többé odaégett vagy nem átsült étel.******

      Egyszerűsített tisztítás

      Egyszerűsített tisztítás

      Az automatikus SteamClean funkciónak köszönhetően a kosárban felhalmozódott zsír megpuhul és könnyebben eltávolítható.

      EasySlide sín a biztonságosabb, könnyebb kosárkihúzáshoz

      EasySlide sín a biztonságosabb, könnyebb kosárkihúzáshoz

      Ha csak az egyik keze szabad vagy ha gyors hozzáférésre van szüksége sütés közben, a szabadalmaztatott EasySlide Rail technológiánk******* minden eddiginél egyszerűbbé teszi az alapanyagok ellenőrzését, rázását és hozzáadását. A maximális kényelemre és biztonságra tervezett csúszó mechanizmus simán és biztonságosan siklik, így a kosár mindig függőleges és stabil marad a sínjein. A forró kosár pultra helyezésével összehasonlítva csökkenti az égési sérülések kockázatát, biztonságosabb és zökkenőmentesebb főzési élményt nyújtva.

      Süssön gyorsabban, mindig tökéletes eredménnyel

      Süssön gyorsabban, mindig tökéletes eredménnyel

      Nincs többé odaégett vagy nem átsült étel. A RapidAir Plus technológia és az egyedülálló, csillag alakú kialakítás lehetővé teszi, hogy a forró levegő gyorsabban keringjen az alapanyagokon keresztül és azok körül***, egyenletes átsütést biztosítva, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal.*

      Pontosan a mindennapi szükségleteinek megfelelő méret

      Pontosan a mindennapi szükségleteinek megfelelő méret

      Akár 1,4 kg zöldséget, 10 csirkecombot, 6 lazacfilét vagy 9 muffint is elkészít.

      Nem kell kihúzni a kosarat az étel ellenőrzéséhez!

      Nem kell kihúzni a kosarat az étel ellenőrzéséhez!

      Nincs több találgatás: nézze az ablakon keresztül, ahogy sül az étel, így láthatja, mikor készült el tökéletesen.

      Kerámiabevonat

      Kerámiabevonat

      Új generációs bevonatunk PFA anyagoktól mentes: tapadásmentes, tartós, karcmentes felület és könnyű tisztítás.

      A változatosság új dimenziója

      A változatosság új dimenziója

      Fedezzen fel 21-féle elkészítési módot, a sütéstől kezdve grillezésen át a gőzölésig és újramelegítésig. Ha aszalni vagy erjeszteni kíván, az is megoldható az akár 40 ℃-ra és 24 órára beállítható értékekkel.

      Végtelen inspiráció a HomeID alkalmazással

      Végtelen inspiráció a HomeID alkalmazással

      Több mint 10 000 ízletes recept, kifejezetten az Ön Airfryer készülékére szabva, egyszerű, lépésenkénti utasításokkal*****

      A levehető víztartálynak köszönhetően helytakarékos

      A levehető víztartálynak köszönhetően helytakarékos

      Ha nincs szükség gőzölésre, egyszerűen távolítsa el a tartályt, hogy helyet takarítson meg a konyhapulton.

      Süssön gyorsabban, takarítson meg időt és energiát

      Süssön gyorsabban, takarítson meg időt és energiát

      Süssön akár 50%-kal gyorsabban, és takarítson meg akár 70% energiát, amikor a Philips Steam Airfryer készüléket használja a hagyományos sütő helyett.**

      Csendes működés

      Csendes működés

      Nincs zavaró hangos zaj – élvezze a beszélgetést vagy a zenét, miközben az Airfryer gőzöl, grillez és süt.

      Műszaki adatok

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        2000 W
        Feszültség
        220–240 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1
        Akkumulátoros termék
        Nem

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Fém
        Másodlagos anyag
        Műanyag
        Szín
        Arany
        Kapacitás
        7,2 l
        Hőálló
        Igen
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Áttetsző fedél
        Igen
        Felület
        Digitális
        Kábel hossza
        1 m
        Vezetéktárolás
        Nem
        Melegen tartás funkció
        Igen
        Programok
        12
        Elkészítési mód
        Sütés, Pörkölés, Grillezés, Egytálétel-készítés, Stir-fry, Sautee, Fagyasztottétel-feldolgozás, Újramelegítés, Kiolvasztás, Aszalás, Pirítás, Melegen tartás, Párolás, Fermentálás, Konfitálás, Gőzölés
        Kosarak száma
        1
        Kivehető kosár
        Igen
        Időtartomány
        0 perc – 24 óra
        Hőmérséklet-tartomány
        40–200 °C
        Távvezérlő
        Nem
        Technológia
        RapidAir Plus
        Beépített be-/kikapcsoló
        Igen
        Automatikus kikapcsolás
        Igen
        Állítható hőfokszabályozó
        Igen
        Üzemi fény
        Igen
        Hőszigetelt fogantyúk
        Igen
        Mosogatógépben mosható
        Igen
        Hőmérséklet-kijelző
        Igen
        Hideg falú ház
        Igen
        Maximális hőmérséklet
        200 °C
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Grillezőkészlet
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Sütőkészlet
        Kerámiabevonat
        Igen
        Jótállás
        2 év
        Egy kosaras vagy dupla kosaras
        Egy kosaras
        Csatlakoztathatóság
        Nem

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        457 mm
        Termék szélessége
        334 mm
        Termék magassága
        320 mm
        Termék tömege
        8,9 kg
        A termék méretei
        457 × 334 × 320 mm
        Csomagolás hossza
        520 mm
        Csomagolás szélessége
        372 mm
        Csomagolás magassága
        370 mm
        Csomagolás tömege
        2,2 kg
        Csomagolás mérete
        520 × 372 × 370 mm

      • Tartósság

        Csomagolás
        Környezetbarát csomagolás
        Kézikönyv
        100%-ban újrahasznosítható

      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      • *A hagyományos olajsütőben készített hasábburgonyával összehasonlítva
      • **Belső laboratóriumi mérések alapján, Philips Airfryer készülékek; csirkemell (160 °C, előmelegítés nélkül) vagy lazacfilé (200 °C, előmelegítés nélkül) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva. A pontos százalékértékek termékenként eltérőek lehetnek.
      • ***A RapidAir technológiával rendelkező Philips Airfryer készülékekkel összehasonlítva
      • ****Külső laboratóriumi mérés, a brokkoli C-vitamin-tartalma alapján.
      • *****A receptek száma országonként eltérő lehet.
      • ******Az összehasonlítás alapja egy egész csirke 80 percen át történő sütése a gőzölés és forrólevegős sütés funkcióval, szemben a forrólevegős sütés funkcióval.
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
