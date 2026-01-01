EasySlide sín a biztonságosabb, könnyebb kosárkihúzáshoz

Ha csak az egyik keze szabad vagy ha gyors hozzáférésre van szüksége sütés közben, a szabadalmaztatott EasySlide Rail technológiánk******* minden eddiginél egyszerűbbé teszi az alapanyagok ellenőrzését, rázását és hozzáadását. A maximális kényelemre és biztonságra tervezett csúszó mechanizmus simán és biztonságosan siklik, így a kosár mindig függőleges és stabil marad a sínjein. A forró kosár pultra helyezésével összehasonlítva csökkenti az égési sérülések kockázatát, biztonságosabb és zökkenőmentesebb főzési élményt nyújtva.