Élvezze a finom ételeket, a puha ázsiai gombócoktól kezdve az aranybarna, ropogós csirkéig és az ínycsiklandó lazacig. Fedezze fel az újfajta állagú ételek világát a gőzölés funkcióval rendelkező Philips Airfryer 5000 Series készülékkel.
Süthet, grillezhet... és gőzölhet is!
Végezzen gőzölést, forrólevegős sütést vagy próbálja ki mindkettőt egyszerre!
Gőztechnológia a több tápanyag érdekében
Gőzsütés funkció a ropogós és szaftos tökéletes eredményekért
Automatikus SteamClean funkció az egyszerű tisztításért
Prémium sín a könnyed csúszáshoz
RapidAir Plus technológia a mindig egyenletesen átsült ételekért
Tökéletes gőzölés a puha, finom ételért
Puha gombócok és zöldségek, ízletes halak, amelyek az Airfryer készülék gőzölés funkciójával készülnek. Tökéletes mennyiségű gőzt tölt be anélkül, hogy az étel átázna, és a tápanyagok akár 87% is megőrzi.****
Kívül ropogós, belül szaftos – a gőzsütés ereje
Mindkét elkészítési mód előnyeit élvezheti. Végezzen forrólevegős sütést és gőzölést egyszerre az aranysárga, ropogós külsejű és szaftos, puha belsejű ételekért. Tökéletes a fahéjas csigához, ropogós kenyérhez, zamatos csirkéhez és újszerűen elkészített zöldségekhez. Nincs többé odaégett vagy nem átsült étel.******
Egyszerűsített tisztítás
Az automatikus SteamClean funkciónak köszönhetően a kosárban felhalmozódott zsír megpuhul és könnyebben eltávolítható.
EasySlide sín a biztonságosabb, könnyebb kosárkihúzáshoz
Ha csak az egyik keze szabad vagy ha gyors hozzáférésre van szüksége sütés közben, a szabadalmaztatott EasySlide Rail technológiánk******* minden eddiginél egyszerűbbé teszi az alapanyagok ellenőrzését, rázását és hozzáadását. A maximális kényelemre és biztonságra tervezett csúszó mechanizmus simán és biztonságosan siklik, így a kosár mindig függőleges és stabil marad a sínjein. A forró kosár pultra helyezésével összehasonlítva csökkenti az égési sérülések kockázatát, biztonságosabb és zökkenőmentesebb főzési élményt nyújtva.
Süssön gyorsabban, mindig tökéletes eredménnyel
Nincs többé odaégett vagy nem átsült étel. A RapidAir Plus technológia és az egyedülálló, csillag alakú kialakítás lehetővé teszi, hogy a forró levegő gyorsabban keringjen az alapanyagokon keresztül és azok körül***, egyenletes átsütést biztosítva, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal.*
Pontosan a mindennapi szükségleteinek megfelelő méret
Akár 1,4 kg zöldséget, 10 csirkecombot, 6 lazacfilét vagy 9 muffint is elkészít.
Nem kell kihúzni a kosarat az étel ellenőrzéséhez!
Nincs több találgatás: nézze az ablakon keresztül, ahogy sül az étel, így láthatja, mikor készült el tökéletesen.
Kerámiabevonat
Új generációs bevonatunk PFA anyagoktól mentes: tapadásmentes, tartós, karcmentes felület és könnyű tisztítás.
A változatosság új dimenziója
Fedezzen fel 21-féle elkészítési módot, a sütéstől kezdve grillezésen át a gőzölésig és újramelegítésig. Ha aszalni vagy erjeszteni kíván, az is megoldható az akár 40 ℃-ra és 24 órára beállítható értékekkel.
Végtelen inspiráció a HomeID alkalmazással
Több mint 10 000 ízletes recept, kifejezetten az Ön Airfryer készülékére szabva, egyszerű, lépésenkénti utasításokkal*****
A levehető víztartálynak köszönhetően helytakarékos
Ha nincs szükség gőzölésre, egyszerűen távolítsa el a tartályt, hogy helyet takarítson meg a konyhapulton.
Süssön gyorsabban, takarítson meg időt és energiát
Süssön akár 50%-kal gyorsabban, és takarítson meg akár 70% energiát, amikor a Philips Steam Airfryer készüléket használja a hagyományos sütő helyett.**
Csendes működés
Nincs zavaró hangos zaj – élvezze a beszélgetést vagy a zenét, miközben az Airfryer gőzöl, grillez és süt.
*A hagyományos olajsütőben készített hasábburgonyával összehasonlítva
**Belső laboratóriumi mérések alapján, Philips Airfryer készülékek; csirkemell (160 °C, előmelegítés nélkül) vagy lazacfilé (200 °C, előmelegítés nélkül) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva. A pontos százalékértékek termékenként eltérőek lehetnek.
***A RapidAir technológiával rendelkező Philips Airfryer készülékekkel összehasonlítva
****Külső laboratóriumi mérés, a brokkoli C-vitamin-tartalma alapján.
*****A receptek száma országonként eltérő lehet.
******Az összehasonlítás alapja egy egész csirke 80 percen át történő sütése a gőzölés és forrólevegős sütés funkcióval, szemben a forrólevegős sütés funkcióval.
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).