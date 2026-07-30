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  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
  • Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja

Philips SteamFry+ MAX 9.5LAirfryer

NA565/02

4.8
| (11) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja
A SteamFry+ MAX Airfryer alkalmazkodik az Ön igényeihez egy extra nagy kosárral (9.5L) vagy két kisebb kosárral (3L + 6L). Süssön, gőzöljön vagy kombinálja mindkettőt a lédús, omlós, ropogós eredményért. A vasárnapi sültektől a színpompás zöldségekig. Tökéletes családi étkezések, minden alkalommal.
Összes előny megtekintése

Több textúra, finom fogások, könnyű tisztítás

Összenyitható kosár: sütés, gőzölés vagy ezek kombinációja

  • Könnyen válthat az 1 nagy és a két kisebb kosár között

  • Sokoldalú forrólevegős sütés. Gőzölés, sütés vagy a kettő kombinációja

  • Könnyű tisztítás az automatikus gőztisztítással

  • Útmutatás és támogatás az ingyenes HomeID alkalmazással

Összenyitható MAX kosár

Összenyitható MAX kosár

Legyen szó egy csendes vacsoráról kettesben vagy az egész család étkeztetéséről, az alkalomhoz igazíthatja a kapacitást. Használja külön a 3 literes és a 6 literes kosarat a mindennapi kényelem érdekében, vagy alakítsa át egyetlen, tágas, 9.5 literes MAX kosárrá a nagyobb étkezésekhez. Így akár nagyobb adagok is elkészíthetők – például hasábburgonya, oldalas vagy egy egész csirke. Süssön forró levegővel, pároljon gőzzel, vagy kombinálja a kettőt az ízlésének megfelelő állag eléréséhez.

Fedezzen fel új textúrákat a SteamFry+ erejével

Fedezzen fel új textúrákat a SteamFry+ erejével

A gőz és a forró levegő kombinációja túlmutat a hagyományos ropogósságon. A SteamFry+ technológia segít kívül aranybarnára sütni az ételeket, miközben belül szaftosabb állagot érhet el. Ideális választás pizzához, kenyérhez, csirkéhez vagy sült zöldségekhez – amikor egyszerre vágyik ropogós külsőre és lágyabb belsőre.

Őrizze meg a tápanyagokat a SteamFry+ segítségével*

Őrizze meg a tápanyagokat a SteamFry+ segítségével*

A gőztechnológia kíméletes elkészítést tesz lehetővé, amely segíthet az ételek természetes állagának és frissességének megőrzésében. Az eredmény selymesebb, puhább textúra – a könnyű gombócoktól a párolt lazacig, a színes zöldségektől a szaftosabb húsételekig. Változatos, kiegyensúlyozott fogások egyetlen készülékben – amelyek örömet hoznak a közös étkezésekbe.

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Értékelések

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4.8

5-ből

11

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

14/07/2026

Eesti

Eesti

Parim airfryer

Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.

Előnyök

Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon

Hátrányok

Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-27

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Több tápanyag megőrzés külső laboratóriumi mérés, a C-vitamin megőrzési arányán alapul, nyers brokkoli rózsákhoz képest.

  2. Az optimális eredmény érdekében használja a gőztisztító funkciót 15 percig minden használat után.

  3. Hagyományos olajsütőben készült hasábburgonyához képest *vs. RapidAir technológiával rendelkező Philips Airfryer készülékek.

  4. Újramelegítéshez kizárólag üveg, alumíniumfólia, kerámia vagy rozsdamentes acél edény használható.

  5. A receptek száma országonként változhat.

  6. Belső laboratóriumi mérés NA56x készülékkel, lazaccal, A osztályú sütővel összehasonlítva. Az eredmények receptenként eltérhetnek.