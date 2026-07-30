2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Könnyen válthat az 1 nagy és a két kisebb kosár között
Sokoldalú forrólevegős sütés. Gőzölés, sütés vagy a kettő kombinációja
Könnyű tisztítás az automatikus gőztisztítással
Útmutatás és támogatás az ingyenes HomeID alkalmazással
Legyen szó egy csendes vacsoráról kettesben vagy az egész család étkeztetéséről, az alkalomhoz igazíthatja a kapacitást. Használja külön a 3 literes és a 6 literes kosarat a mindennapi kényelem érdekében, vagy alakítsa át egyetlen, tágas, 9.5 literes MAX kosárrá a nagyobb étkezésekhez. Így akár nagyobb adagok is elkészíthetők – például hasábburgonya, oldalas vagy egy egész csirke. Süssön forró levegővel, pároljon gőzzel, vagy kombinálja a kettőt az ízlésének megfelelő állag eléréséhez.
A gőz és a forró levegő kombinációja túlmutat a hagyományos ropogósságon. A SteamFry+ technológia segít kívül aranybarnára sütni az ételeket, miközben belül szaftosabb állagot érhet el. Ideális választás pizzához, kenyérhez, csirkéhez vagy sült zöldségekhez – amikor egyszerre vágyik ropogós külsőre és lágyabb belsőre.
A gőztechnológia kíméletes elkészítést tesz lehetővé, amely segíthet az ételek természetes állagának és frissességének megőrzésében. Az eredmény selymesebb, puhább textúra – a könnyű gombócoktól a párolt lazacig, a színes zöldségektől a szaftosabb húsételekig. Változatos, kiegyensúlyozott fogások egyetlen készülékben – amelyek örömet hoznak a közös étkezésekbe.
4.8
5-ből
11
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Sander755
30/07/2026
Eesti
Väärt aparaat!
Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Dorado90
30/07/2026
Eesti
Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!
mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Raud123
14/07/2026
Eesti
Parim airfryer
Olen selle air fryer’iga väga rahul. Eriti mulle meeldib vaatlusaken, toidu valmimist saab jälgida ilma sahtlit avamata. Lisaks on aurufunktsioon on suurepärane lisand, sest liha jääb mahlane, samas kui pealispind muutub mõnusalt krõbedaks. Kana pole Olnud kunagi parem kui airfry ja aurufunktsiooniga küpsetades . Lihtne kasutada ning puhastamine on samuti mugav.
Előnyök
Lihtne puhastada, korraga saab palju küpsetada, auru ja airfry funktsioon
Hátrányok
Võtab palju ruumi aga toit on seda väärt
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-27
Több tápanyag megőrzés külső laboratóriumi mérés, a C-vitamin megőrzési arányán alapul, nyers brokkoli rózsákhoz képest.
Az optimális eredmény érdekében használja a gőztisztító funkciót 15 percig minden használat után.
Hagyományos olajsütőben készült hasábburgonyához képest *vs. RapidAir technológiával rendelkező Philips Airfryer készülékek.
Újramelegítéshez kizárólag üveg, alumíniumfólia, kerámia vagy rozsdamentes acél edény használható.
A receptek száma országonként változhat.
Belső laboratóriumi mérés NA56x készülékkel, lazaccal, A osztályú sütővel összehasonlítva. Az eredmények receptenként eltérhetnek.