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Szűrőink mindig tiszta és friss ivóvizet garantálnak. Az aktív szenet tartalmazó és ioncserét végrehajtó szűrő gondoskodik arról, hogy a macskája kristálytiszta vízzel csillapítsa a szomját.
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