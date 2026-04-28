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PAW0020/01
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Állandó gondoskodás a keze ügyében, bárhol, bármikor. A nedvességszabályozó tasak szilikagél részecskékkel készül, szagtalan és nem korrozív, és biztosítja, hogy a macska eledele mindig friss maradjon. A nagy fokú nedvességfelszívás hosszú ideig tartó frissességet biztosít.
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