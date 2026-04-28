TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz

Támogatás

Házi kedvencek sorozatNedvességmegkötő betét az etetőhöz

PAW0020/01

Házi kedvencek sorozat Nedvességmegkötő betét az etetőhöz

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Állandó gondoskodás a keze ügyében, bárhol, bármikor. A nedvességszabályozó tasak szilikagél részecskékkel készül, szagtalan és nem korrozív, és biztosítja, hogy a macska eledele mindig friss maradjon. A nagy fokú nedvességfelszívás hosszú ideig tartó frissességet biztosít.

  • PDF fájl
  • 28 April 2026

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben